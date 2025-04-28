Таинственная находка из глубин океана – у берегов Аляски обнаружен золотой шар Евгения КомароваНа глубине около 3300 метров у побережья Аляски, в полной темноте, где солнечный свет никогда не достигает морского дна, исследователи из NOAA Ocean Exploration натолкнулись на странный золотой шар.
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