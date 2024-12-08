Украинский военнопленный сообщил об ударах ВСУ по сдавшимся десантникам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались с помощью ночного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Баба-яга» и 120-миллиметрового миномета ликвидировать сдавшихся в плен украинских десантников из 95-й десантно-штурмовой бригады в Курской области.
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