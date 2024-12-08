ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 006 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Национальность ученика в студию!В Нижегородской о...
  • Сергей Карабухин
    !!! Республика Беларусь, Россия и Украина – будут самостоятельно договариваться о мире – на Украине и о будущем Украи...Австрия заявила о...
  • Сергей Карабухин
    Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много ...Джорджеску заявил...

Украинский военнопленный сообщил об ударах ВСУ по сдавшимся десантникам

Украинский военнопленный сообщил об ударах ВСУ по сдавшимся десантникам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались с помощью ночного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Баба-яга» и 120-миллиметрового миномета ликвидировать сдавшихся в плен украинских десантников из 95-й десантно-штурмовой бригады в Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх