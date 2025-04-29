Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Кузбасс организует целевое обучение жителей Донбасса

ДОНЕЦК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Кузбасса готовы организовать целевое обучение жителей Донбасса в своих учебных заведениях для дальнейшего трудоустройства в Горловке, чтобы решить кадровый дефицит в прифронтовом городе.

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