В КСИР объяснили причины введения санкций США против Ирана

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби в интервью агентству IRNA прокомментировал причины, по которым Соединённые Штаты Америки начали применять экономические санкции против Исламской Республики.
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