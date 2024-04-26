Грызня элит вошла в решающую стадию. Хазин рассказал что происходит сегодня во власти

Михаил А когда слушали народ ??? Разве только при Ленине и Сталине - но их нынче не уважают и даже наоборот и самое интересное что ранее прекрасно обходились без пенсионного фонда число сотрудников которого у нас превышает даже США ,хотя у них гораздо больше пенсионеров...так что нет веры в глобальные перемены.

Виталий Кирпиченко Для того ли разваливали эти кадры государство, чтобы сделать его сильным и богатым? Нет, для того, чтобы карманы набить деньжищами. И что, они вдруг захотят быть ПАТРИОТАМИ? Никогда! Так что, всё останется на своих местах, будем видеть одни и те же физиономии у власти и будем проклинать их и ждать прихода царя-батюшки, который избавит нас от нечисти.