После того как 7 мая пройдет инаугурация вновь избранного президента Российской Федерации Владимира Путина, правительство, как ему и положено, отправится в отставку.
Грызня элит вошла в решающую стадию. Хазин рассказал что происходит сегодня во власти
Комментарии
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Михаил
А когда слушали народ ??? Разве только при Ленине и Сталине - но их нынче не уважают и даже наоборот и самое интересное что ранее прекрасно обходились без пенсионного фонда число сотрудников которого у нас превышает даже США ,хотя у них гораздо больше пенсионеров...так что нет веры в глобальные перемены.
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6 час.
Виталий Кирпиченко
Для того ли разваливали эти кадры государство, чтобы сделать его сильным и богатым? Нет, для того, чтобы карманы набить деньжищами. И что, они вдруг захотят быть ПАТРИОТАМИ? Никогда! Так что, всё останется на своих местах, будем видеть одни и те же физиономии у власти и будем проклинать их и ждать прихода царя-батюшки, который избавит нас от нечисти.
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1 час.
Валерий Вадимов
садовничий...мздоимец ещё тот...там детям бедных родителей не светит учиться..только богатенькие...отсюда и качество будущих кадров....Ничего кардинально не изменится..путин под себя построил вертикаль,которая держится на коррупции и воровстве...что одно и тоже...зато все-одобрямсь...чего велите...и сам по сути либерал...только амбициозный.Мы отстали по всем направлениям науки,промышленности,электроники,станкостроения,авиа,автопрома...дефицит квалифицированных кадров,а эти выкидыши еге ещё устроят нескончаемую серию техногенных катастроф...Нужен Сталин,чистить авгиевы конюшни сионистов...
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1 час.
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