В Сириусе трое туристов заблудились на море Они рано утром накануне взяли сапы в прокате и отправились плавать.
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В Сириусе трое туристов заблудились на море Они рано утром накануне взяли сапы в прокате и отправились плавать.