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Аргументы недели

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Банки и IT-эксперты раскритиковали идею Минцифры об обязательных смс

Банки и IT-эксперты раскритиковали идею Минцифры об обязательных смс

Агентство «Ридус» выяснило, что нововведение не гарантирует полную защиту от мошенников. Инициатива Министерства цифрового развития об обязательной отправке СМС-сообщений клиентам при массовых телефонных звонках вызвала резкую критику как со стороны банковского сообщества, так и со стороны IT-экспертов.

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