Банки и IT-эксперты раскритиковали идею Минцифры об обязательных смс

Агентство «Ридус» выяснило, что нововведение не гарантирует полную защиту от мошенников. Инициатива Министерства цифрового развития об обязательной отправке СМС-сообщений клиентам при массовых телефонных звонках вызвала резкую критику как со стороны банковского сообщества, так и со стороны IT-экспертов.