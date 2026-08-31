Банки и IT-эксперты раскритиковали идею Минцифры об обязательных смс

Агентство «Ридус» выяснило, что нововведение не гарантирует полную защиту от мошенников. Инициатива Министерства цифрового развития об обязательной отправке СМС-сообщений клиентам при массовых телефонных звонках вызвала резкую критику как со стороны банковского сообщества, так и со стороны IT-экспертов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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