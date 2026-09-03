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Для автопарка алтайского правительства хотят купить автобус за 11,7 млн рублей

Для автопарка алтайского правительства хотят купить автобус за 11,7 млн рублей

Согласно техническому заданию, автобус Yutong ZK6729D должен вмещать до 22 человек КГБУ "Автохозяйство № 1", подведомственное управлению делами губернатора и правительства Алтайского края, планирует приобрести новый автобус китайского производства.

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