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Разумовский вестник

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Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам

Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения Московская цифровая библиотека постоянно пополняется новыми наборами данных, благодаря которым, специалисты могут тестировать и развивать искусственный интеллект, выявляющий различные патологии.

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