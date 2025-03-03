Пушков счел усилия европейцев помирить Трампа и Зеленского не очень успешными

Член Совфеда Алексей Пушков в посте в своем Telegram-канале счел усилия стран Европы, стремящихся помирить президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, "не слишком успешными".
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