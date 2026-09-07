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ВСУ ударили по центру Горловки. Беспилотник попал в многоквартирный дом – репортаж News Front

ВСУ ударили по центру Горловки. Беспилотник попал в многоквартирный дом – репортаж News Front

ВСУ атаковали беспилотником многоквартирный район в центре Горловки. Репортаж корреспондента News Front Георгия Медведева.

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