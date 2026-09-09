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100 Дорог

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Самый продолжительный в истории кругосветный круиз стартовал из Италии

Самый продолжительный в истории кругосветный круиз стартовал из Италии

Рекордный 371-дневный кругосветный круиз стартовал из Италии, проходя через 62 страны и 220 портов, открывая уникальные маршруты для российских туристов и любителей приключений.

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