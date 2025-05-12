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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аморим про «МЮ»: «Мне стыдно, что в 25 матчах в АПЛ у нас 6 побед. Но есть четкое ощущение, что я знаю, как этой команде стать намного лучше»

Аморим про «МЮ»: «Мне стыдно, что в 25 матчах в АПЛ у нас 6 побед. Но есть четкое ощущение, что я знаю, как этой команде стать намного лучше»

«Манчестер Юнайтед» под его руководством идет на 16-м месте в АПЛ. «Я разговариваю с советом директоров, со всеми и даже с болельщиками в каждый момент времени.

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