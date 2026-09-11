Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет оснований для конфликта с Европой. Он отметил, что Москва заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с европейскими странами, что соответствует интересам обеих сторон.
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