БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Почекунин
    Зарплата для мигр...
  • Ваша Светлость
    Десятилетия правления Путина пошли на пользу сразиатам...Зарплата для мигр...
  • Сергей С
    " ...шантажируют  выходом из ЭАЭС ..."  )) да они уже все  выходили  из СССР - да так - что теперь палками из РФ не в...Зарплата для мигр...

Почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией

Почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией

Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Как Запад будет действовать, когда Россия отвергнет мир в формате, который он предлагает, мы не знаем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аудрюс
Я тоже не представляю, что будет когда подпишут договор о мире, даже если это будет безоговорочная капитуляция! Кто и каким образом будет контролировать выполнение целей СВО? Оккупация всей Украины! Так, только полицейских сил, понадобится 700-800 тысяч, не считая сил МО! Кроме того финансирование восстановления инфраструктуры всей территории Украины! В общем, а оно нам надо? Может проще разделить Украину между соседними странами?! Во всяком случае это решит часть проблем....
Ответить
15 час.
татьяна кирк
А на кой нам этот флюгер- Макрон ?  Клоуна надо четвертовать !
Ответить
15 час.
Владимир Терентьев
&quot;Оккупация всей Украины!&quot;                Считаю, что желающих на Украину найдется ооочень много. Как всегда на готовое....но только не соседям - соседи себя проявили, мягко говоря, нелояльными  России.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх