Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Как Запад будет действовать, когда Россия отвергнет мир в формате, который он предлагает, мы не знаем.
Почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией
Комментарии
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Аудрюс
Я тоже не представляю, что будет когда подпишут договор о мире, даже если это будет безоговорочная капитуляция! Кто и каким образом будет контролировать выполнение целей СВО? Оккупация всей Украины! Так, только полицейских сил, понадобится 700-800 тысяч, не считая сил МО! Кроме того финансирование восстановления инфраструктуры всей территории Украины! В общем, а оно нам надо? Может проще разделить Украину между соседними странами?! Во всяком случае это решит часть проблем....
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15 час.
татьяна кирк
А на кой нам этот флюгер- Макрон ? Клоуна надо четвертовать !
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15 час.
Владимир Терентьев
"Оккупация всей Украины!" Считаю, что желающих на Украину найдется ооочень много. Как всегда на готовое....но только не соседям - соседи себя проявили, мягко говоря, нелояльными России.
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3 час.
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