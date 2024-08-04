Почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией

Аудрюс

Я тоже не представляю, что будет когда подпишут договор о мире, даже если это будет безоговорочная капитуляция! Кто и каким образом будет контролировать выполнение целей СВО? Оккупация всей Украины! Так, только полицейских сил, понадобится 700-800 тысяч, не считая сил МО! Кроме того финансирование восстановления инфраструктуры всей территории Украины! В общем, а оно нам надо? Может проще разделить Украину между соседними странами?! Во всяком случае это решит часть проблем....