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Закон, порядок, государство

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Ирина Волк: В Курской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при изготовлении и поставке бетонных пирамид

«Следователем Следственного управления УМВД России по Курской области по материалам оперативных мероприятий регионального УФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

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