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Cristiano Ronaldo extends Portugal run, named to Nations League roster

Cristiano Ronaldo's run with Portugal didn't end at the World Cup, as the aging soccer star was named Friday to Jorge Jesus' Nations League roster.

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