Кинолог Голубев: Собаку нельзя закаливать как человека

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что не все собаки могут получать удовольствие от прогулок зимой, и их можно к ним приучить, но ни в коем случае не стоит использовать методы, применяемые для закаливания людей.
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