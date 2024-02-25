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Кинолог Голубев: Собаку нельзя закаливать как человека

Кинолог Голубев: Собаку нельзя закаливать как человека

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что не все собаки могут получать удовольствие от прогулок зимой, и их можно к ним приучить, но ни в коем случае не стоит использовать методы, применяемые для закаливания людей.

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