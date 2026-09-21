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Владимирские новости

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Суд обязал ОРЭС Владимирской области вернуть 11 млн «Россетям»

Суд обязал ОРЭС Владимирской области вернуть 11 млн «Россетям»

Суд установил, что линии электросетей, по которым якобы передавалась энергия, принадлежат не ОРЭС, а кольчугинскому МУПу «Коммунальник».

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