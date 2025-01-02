Как путешествовать по РФ дешёво?

﻿﻿Некоторая путаница в моем предыдущем посте побудила меня высказать свои мысли по этому поводу. А еще у меня есть выходной между играми, когда я могу легко просмотреть ткань пикапа :) Часто вижу комментарии типа «Цена стала дорогой".