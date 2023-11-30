Собянин рассказал, как в Москве готовят будущих инженеров и ИТ-специалистов

В каждой второй школе столицы есть классы, оснащенные новейшим оборудованием Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о том, как идет подготовка инженеров и ИТ-специалистов в школах столицы.
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