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Дмитровец

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Собянин рассказал, как в Москве готовят будущих инженеров и ИТ-специалистов

Собянин рассказал, как в Москве готовят будущих инженеров и ИТ-специалистов

В каждой второй школе столицы есть классы, оснащенные новейшим оборудованием Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о том, как идет подготовка инженеров и ИТ-специалистов в школах столицы.

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