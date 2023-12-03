Зеленый Деревянный Дракон: чего ждать от 2024 года и в чем его встречать

«Хозяином» 2024 года, согласно восточному календарю, будет Зеленый Деревянный Дракон — единственное мифологическое животное во всем зодиакальном круге, символ духовности и мудрости в Китае, Индонезии и других азиатских культурах.
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