Владимир Зеленский нарушил правило ЕС на параде в Париже

Во время военного парада в Париже, посвящённого Дню взятия Бастилии, президент Украины Владимир Зеленский снял пластиковую крышку с бутылки с водой полностью, несмотря на европейские нормы, требующие оставлять крышки прикреплёнными к упаковке.