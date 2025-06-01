РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

322 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Этот депутат не владелец таксопарка? Что он понимает под неэффективностью общественного транспорта? Или может его поп...Депутат Госдумы п...
  • StarPer
    Всё правильно, он же не мешок картошки украл.Бывший вице-мэр Д...
  • Влад Владимиров
    Придется усмирить намерения  их и ненужный пыл и гонор... Потом вопросы типа,"а нас за что?"теперь там явно не прока...В Кремле назвали ...

В РЖД прокомментировали обрушение моста под грузовым поездом в Курской области

В РЖД прокомментировали обрушение моста под грузовым поездом в Курской области

В РЖД прокомментировали ЧП с грузовым поездом в Курской области. Из-за падения пролета железнодорожного моста на однопутном перегоне Остапово – Михайловский Рудник в 2:21 мск произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда, сообщили в компании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх