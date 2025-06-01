В РЖД прокомментировали обрушение моста под грузовым поездом в Курской области

В РЖД прокомментировали ЧП с грузовым поездом в Курской области. Из-за падения пролета железнодорожного моста на однопутном перегоне Остапово – Михайловский Рудник в 2:21 мск произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда, сообщили в компании.
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