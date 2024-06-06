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Военные новости ★ спецоперация

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«Это не было нападение сумасшедшего-одиночки»: премьер-министр Словакии записал

«Это не было нападение сумасшедшего-одиночки»: премьер-министр Словакии записал первое после покушения обращение «Это не было нападение сумасшедшего-одиночки»: премьер-министр Словакии записал первое после покушения обращениеПремьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал совершенное на него покушение, после которого он постепенно приходит в себя.

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Комментарии
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Александр Макеев
Психику нападавшего на Фицо соросовские манипуляторы сознанием людей умело инфицировали злокачественной патологией либерального нацистского человеконенавистничества. Этот террорист всего лишь инструмент. Заказчики преступления - закулисные и публичные либералы фюреры-нацисты США-НАТО.
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