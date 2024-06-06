«Это не было нападение сумасшедшего-одиночки»: премьер-министр Словакии записал первое после покушения обращение «Это не было нападение сумасшедшего-одиночки»: премьер-министр Словакии записал первое после покушения обращениеПремьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал совершенное на него покушение, после которого он постепенно приходит в себя.