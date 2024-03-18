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Интересные факты о заболеваниях, передаваемых от собаки человеку

Интересные факты о заболеваниях, передаваемых от собаки человеку

Интересные факты о заболеваниях, передаваемых от собаки человеку Ирина ОрлонскаяПрезидент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев предостерегает собаководов от возможности заражения опасными заболеваниями как от своих питомцев, так и наоборот.

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