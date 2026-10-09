Захарова выразила обеспокоенность нормализацией нацистских лидеров в мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на II Глобальном цифровом форуме в Москве, заявила, что ситуация с избранием в Перу политика с именем Гитлер Муссолини является частью общей тенденции нормализации нацистских и фашистских фигур в современном мире.
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