15 непонятных вещей, назначение которых стало предметом бурных обсуждений

Мы тут, конечно, не историки и не какие-то специалисты по странным находкам, но тоже, знаете ли, любим поглазеть на всякие необычные штуковины, которые находят люди, и как другие пытаются понять их назначение.
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