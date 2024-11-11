Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 непонятных вещей, назначение которых стало предметом бурных обсуждений

15 непонятных вещей, назначение которых стало предметом бурных обсуждений

Мы тут, конечно, не историки и не какие-то специалисты по странным находкам, но тоже, знаете ли, любим поглазеть на всякие необычные штуковины, которые находят люди, и как другие пытаются понять их назначение.

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