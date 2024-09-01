Записки астраханского натуралиста. Рыба отнерестилась нормально – для маловодного года

Автор рубрики – Владимир Паньков После каждого половодья мы обязательно делаем материал совместно с научным отделом Астраханского государственного биосферного заповедника о том, как отнерестились в условиях того или иного года важные для нас виды рыб.
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