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Царьград

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Ростов останется без воды на сутки: отключение затронет Советский район

Ростов останется без воды на сутки: отключение затронет Советский район

В Советском районе Ростова-на-Дону 14 октября с 09:00 на сутки отключат воду из-за врезки нового участка водопровода на улице Малиновского, 37е.

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