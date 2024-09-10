БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как будут развиваться события на ЛБС? Закончим ли мы КТО в Курской области

Как будут развиваться события на ЛБС? Закончим ли мы КТО в Курской области

ня,  Как я и думал, материал о наступлении на Красноармейск породил множество вопросов у читателей. Даже «близорукие», те, кто в силу особенностей своего «зрения» могут видеть «лишь только тут», как бы сказал мэр Киева, задумались над простым вопросом – зачем? И сколько это продлится?Действительно, я понимаю вполне нормальное человеческое желание изгнать врага со своей земли и дать гражданским возможность жить так, как они жили раньше.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Если наш ГШ и Герасимов проснется и перестанет пальцы ломать в носу, то может быть пришлют в Курскую область Тунгуски и Шилки для утилизации дронов всех мастей, ВСУшников и  иностранных наёмников. Освобождение будет до середины октября окрября практически без потерь. РВСН.
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