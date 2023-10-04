На Урале выросла заболеваемость энтеробиозом

За 8 месяцев 2023 года в Свердловской области было зарегистрировано 2299 случаев энтеробиоза, что на 14% выше уровня аналогичного периода 2022 года, 99% заболевших – дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
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