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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Слуцком в РПЛ: «Оно всегда всплывает. Он может попробовать себя в любом спорте – такие же только языком и на бумаге. Сидеть и кушать пирожки с повидлом любой сможет»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, может ли Леонид Слуцкий в РПЛ.

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