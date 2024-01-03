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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вильям Поромаа: «Биатлонистов можно назвать неудавшимися лыжниками. Я бы сравнил их с охранниками, которые мечтали стать полицейскими»

«У меня сложное отношение к биатлону как к виду спорта. Я занимался им в детстве, но никогда не любил и не буду.

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