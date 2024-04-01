ВНИМАНИЕ Контрафакт

ВНИМАНИЕ!!! В последнее время участились поставки зеркал заднего вида из РФ и КНР под номенклатурными номерами продукции Унитарного предприятия ´Универсал Бобруйск´, но более низкого ценового уровня и менее конкурентоспособных по качественным параметрам.