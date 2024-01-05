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«Юве» может перехватить Джало у «Интера» и заплатить «Лиллю» 1,5+1,5 млн евро в январе. «Нерадзурри» хотели подписать защитника летом бесплатно

«Юве» может перехватить Джало у «Интера» и заплатить «Лиллю» 1,5+1,5 млн евро в январе. «Нерадзурри» хотели подписать защитника летом бесплатно

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» хотят подписать защитника «Лилля» этим летом на правах свободного агента.

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