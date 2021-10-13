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Немецкая Volocopter показала испытания тяжёлого грузового дрона

Немецкая Volocopter показала испытания тяжёлого грузового дрона

Немецкая компания Volocopter впервые на публике показала работу дрона VoloDrone по доставке груза. В первую очередь этот немецкий разработчик известен разработкой двухместного аэротакси.

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