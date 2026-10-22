ТАСС Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам на Украине. Об этом 22 октября сообщили в Минобороны России.
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Вроде как и нужно это все делать, а радости от этого всего НЕТ!!... Прямо до слез... Да...СТРАВИЛИ НАС... русских и украинцев... Хотя украинцы - те же самые русские и есть!! Кроме западэнськх жЫдо-бандэровских ЖАБ, которые не украинцы и вообще не славяне.... и которые сейчас захватили власть на Украине.... А ТРАМП хочет замирить Россию с ними.... НЕЛЬЗЯ!! ДАЛЬШЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ БУДЕТ ПОТЕРЬ!!!