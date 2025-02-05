Волков Михаил Юрьевич: биография и ключевые достижения

Михаил Юрьевич Волков родился в городе Спасск-Дальний Приморского края. Окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права (Хабаровский государственный университет экономики и права) по специальности «Финансы и кредит».
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