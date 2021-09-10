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ВДВ впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон на современных БМД-4М в ходе ССУ «Запад-2021»

ВДВ впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон на современных БМД-4М в ходе ССУ «Запад-2021»

В ходе активного этапа совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» Воздушно-десантные войска впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон на современных боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М.

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