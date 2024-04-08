🇷🇺 К 80-й годовщине освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков в Армянске заложили капсулу Памяти В городе дали старт республиканской акции «Без прошлого нет будущего».
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🇷🇺 К 80-й годовщине освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков в Армянске заложили капсулу Памяти В городе дали старт республиканской акции «Без прошлого нет будущего».