Захарова: интервью Лаврова Карлсону выйдет через пару дней

Выхода интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону можно ожидать через два дня, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.
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