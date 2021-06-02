Укронаци недовольны переводом Netflix слова «бандеровец» в «Брате-2»

А так же о том, как переведены «негр», «все режиссеры — пи***асы» и пр. чувствительные для западного уха высказывания*1 июня, на стриминговом сервисе Netflix вышли российские фильмы «Брат» и «Брат-2», в англоязычной версии второго слово «бандеровец» переведено как «украинский нацистский коллаборационист»Конкретно речь идет про диалог героя актера Виктора Сухорукова с представителем «украинской мафии»: — Слышь, земляк, а где здесь русские живут?— Москаль менi не земляк.