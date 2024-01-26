Apa Psycnet: цели в виде личностного роста, отношений и здоровья помогают стать счастливыми

Журнал Американской психологической ассоциации Apa Psycnet опубликовал исследование, в котором говорится, какие цели помогут привести человека к счастью, а какие, напротив, навязаны со стороны внешнего мира.
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