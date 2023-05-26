Революция в зеленой энергетике: создан пористый материал, генерирующий электроэнергию из влажного воздуха

Инженеры из Массачусетского технологического института (США) разработали уникальный пористый материал, который способен непрерывно генерировать электроэнергию при контакте с влажным воздухом, сообщает сетевое издание журнала Advanced Materials.
Инженеры из Массачусетского технологического института (США) разработали уникальный пористый материал, который способен непрерывно генерировать электроэнергию при контакте с влажным воздухом, сообщает сетевое издание журнала Advanced Materials.
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