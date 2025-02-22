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Россия предложила внести правку в американский проект резолюции ООН по Украине

Россия предложила внести правку в американский проект резолюции ООН по Украине

Российская сторона внесла поправку к американскому проекту резолюции ГА ООН по урегулированию военных действий на Украине, акцентировав внимание на «устранении коренных причин» конфликта.

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Комментарии
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ВЧ
Валерий Чикунов
Да он вообще бесправен, коли вышел срок . Он сейчас вообще никто . Это у них в генетике , вспомните Емельку Пугачева . А американцам нечего делать и тем более делить на русской земле . Зачем с такими нелюдями ВВП собирается заключать какие-либо договора , из которых ни один не исполняются . Вон из Европы , Балтики , Финляндии , ГДР, и др. Стран Варшавского Договора , режьте прежде свои ракеты , чистите за собой акваторию Балтийского Моря , Восстановите и сдайте по актам всех комиссий СПГ -2 все нитки , за свой счёт , НАТО не выполняет именно тех функций , к которым привлекая , наказать Украину за применение отравляющих веществ , пытки над мирными людьми , пленными , оплатите ваши долги перед РФ, пусть ответят за Курщину . и т.д.
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