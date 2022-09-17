Грузовое обозрение: возобновление производства в Елабуге, новая версия малотоннажника МАЗ-JAC и прочее

Грузовое обозрение: возобновление производства в Елабуге, новая версия малотоннажника МАЗ-JAC и прочееНа заводе в Елабуге, где некогда выпускались автомобили Ford Transit, все же планируется возобновление производства малотоннажных грузовичков.
Грузовое обозрение: возобновление производства в Елабуге, новая версия малотоннажника МАЗ-JAC и прочееНа заводе в Елабуге, где некогда выпускались автомобили Ford Transit, все же планируется возобновление производства малотоннажных грузовичков.
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