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Живая Кубань

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В Адлере ребенок оказался на рельсах в одном белье: его чудом заметил машинист

В Адлере ребенок оказался на рельсах в одном белье: его чудом заметил машинист

В Адлере ребенок оказался на рельсах в одном белье: его чудом заметил машинистВ районе Адлера маленький мальчик оказался лежащим прямо на железнодорожных путях.

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