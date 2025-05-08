100 терабайт к 2030: Seagate планирует удовлетворить аппетиты ИИ

Seagate анонсировала амбициозную цель: к 2030 году выпустить жёсткий диск ёмкостью 100 терабайт. Это станет трёхкратным увеличением по сравнению с флагманской моделью Exos M на 36 ТБ, представленной в январе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии