Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР «всегда будет с Москвой»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения и заверил его во всесторонней поддержке политики Москвы, 7 октября передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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